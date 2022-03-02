Ölen Rus askerinin annesine yazdığı son sözlerini okudu!

Rusya-Ukrayna savaşının 6’ncı gününde Ukrayna ordusu gönüllülerle birlikte Rus kuvvetlerine karşı savaşırken yaşanan kayıplar da giderek artıyor.

Rusya, başta Kiev ve Harkov olmak üzere birçok kentte sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini bombalarken Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin kürsüden yaptığı bir paylaşım savaşın acı yanını gözler önüne serdi. Ukrayna'da ölen bir Rus askerinin ölmeden önce annesine yazdığı son mesajları okuyan Sergiy Kyslytsya, anlattıklarıyla dinleyenleri sarstı.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda 5 bin 300'ün üzerinde Rus askerinin öldürüldüğü belirtilirken Birleşmiş Milletler kürsüsünde okunan satırlar, savaşın acı yüzünü de gözler önüne serdi.

"ÇOK KORKUYORUM"

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya konuşmasında, Ukrayna'da öldürülen bir Rus askerinin son mesajlarını okudu. BM Temsilcisi, ölen Rus askerinin cep telefonu mesajlarını okudu.

Mesajlarında yalvaran ve yardım istediği anlaşılan askerin ifadeleri, şu şekildeydi:

" –Anne, ben artık Kırım'daki askeri tatbikatlarda değilim.

-Neredesin? Baban sana erzak kutusu göndermeyi planlıyordu.

-Bana nasıl bir erzak kutusu gönderebilirsiniz ki?

-Neden bahsediyorsun? Neler oluyor?

-Anne, ben Ukrayna'dayım. Burada gerçekten vahşi bir savaş var. Korkuyorum. Ülkedeki tüm şehirleri bombalıyoruz. Sivilleri bile hedef alıyoruz. Bize Ukraynalıların bizi iyi karşılayacağı söylendi ama burada durum hiç öyle değil. Bizi hedef alıyorlar, kendilerini tankların altına atıyorlar ve geçmemize izin vermiyorlar. Bize faşist diyorlar anne. Buna dayanamıyorum. Çok korkuyorum..."

"2. DÜNYA SAVAŞINA BENZİYOR"

Rus askerin bu mesajların ardından öldüğünü paylaşan Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 2. Dünya Savaşı başlangıcına benzetti.

Ukrayna'daki savaşı hiçbir tahrik olmadan Rusya'nın başlattığını herkesin bildiğini söyleyen Kyslytsya, "Bu savaş şu anda sığınakta oturan biri tarafından seçildi. Mayıs 1945'te Berlin'deki sığınakta oturan kişiye ne olduğunu biliyoruz." dedi.

Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile 2. Dünya Savaşı başlangıcı arasında benzerlik bulunduğunu öne sürerek, "Size bir şey hatırlatıyor değil mi? Gerçekten de 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla çok net paralellikler çizilebilir." diye konuştu.

AA, Sabah .