DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ölen kocasının dünyaya inek olarak geldiğini düşünen kadın, inekle evlendi
Sosyal medya bu nikah memurunu konuşuyor: Sözleri gündem oldu
AÖF soru kitapçığı-cevap anahtarı 2021-2022 | AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Bitcoin ve Ethereum yükseldi, o altcoinlerde ralli var!
İstanbul hava durumu (30 günlük)
‘Halk Taliban’a şükretmeli!’
2021-2022 AÖF soruları ve cevapları | Güz dönemi vize sınavı AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama
Altın yeni haftaya nasıl başladı?
Kahve içmenin bir faydası daha ortaya çıktı
İran'dan Türkiye açıklaması
Bülent Arınç: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı
Sinovac ve Biontech aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi? Omicron varyantı aşılılara bulaşır mı?
YouTube’dan yeni özellik! Ayda 10 bin dolar kazanabilirsiniz…
Japonya'dan ''Omicron'' kararı: Sınırlar tüm yabancılara kapatıldı
Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda

TIMETURK / DÜNYA / Ölen kocasının dünyaya inek olarak geldiğini düşünen kadın, inekle evlendi

Ölen kocasının dünyaya inek olarak geldiğini düşünen kadın, inekle evlendi

Kamboçya’da 74 yaşında bir kadın, kocasının bir inek olarak reenkarne olduğuna inanıyor. Kadın, ineğe ölen eşinin kullandığı yastıklardan bir yatak da yaptı.

9 Dakika Önce
2021-11-29 09:46:34
Ölen kocasının dünyaya inek olarak geldiğini düşünen kadın, inekle evlendi

Kamboçya'da 74 yaşında bir kadın, kocasının bir inek olarak reenkarne olduğuna inanıyor.

Kratie bölgesinde yaşayan 74 yaşındaki Khim Hang, ineğin onu öptüğünü ve merdivenlerden yukarı takip ettiğini belirtti.

İneğin aynı zamanda ‘eşiyle aynı karaktere' sahip olduğunu belirten Hang, bu yüzden hayvanla evlenme kararı aldığını ifade etti.

Köyde yaşayanlar, Hang'in inekle bir törenle evlendiğini ifade etti.

The Sun'ın aktardığına göre Hang, ineğe ölen eşinin kullandığı yastıklardan bir yatak da yaptı.

Reuters'a konuşan Hang, “İneğin eşim olduğuna inanıyorum çünkü o ne yapardıysa bu inek de aynısını yapıyor. Aynı şekilde hareket ediyorlar” dedi.

Kaynak: gazetekollektif.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş