Ölen kızıyla sanal gerçeklikte ‘buluştu’

Güney Kore'de bir anne, 2016'da nadir görülen bir hastalık sonucu yedi yaşında hayatını kaybeden kızıyla sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde 'buluştu'.

"Seninle Buluştum" adlı belgesel için prodüksiyon ekibi, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak anne Jang Ji-sung ile kızı Nayeon'u daha önce sık sık gittikleri bir parkta simülasyonla bir araya getirdi.

Belgeselde, annenin kızına "dokunurken" ellerinin titrediği ve gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

'Çok kısa sürdü ama

çok mutlu bir andı'

Dört çocuk annesi Jang, duygusal karşılaşma için "Belki bu gerçek cennet. Nayeon'la buluştum. Beni gülümseyerek çağırdı. Çok kısa sürdü ama çok mutlu bir andı. Sanırım hep görmek istediğim rüyayı gördüm" dedi.

Aju Business Daily gazetesinin haberine göre çekimler için bir çocuk manken kullanıldı. Sonra bu çocuğun görüntülerinin üzerine Nayeon'un yüzü ve vücudu yansıtıldı. Kayıtta Nayeon'un gerçek sesi kullanıldı.

Çocuğun babası ve kardeşlerinin de izlediği çekimlerde, yüzünde sanal gerçeklik gözlüğü olan Jang, kendisine koşan sanal çocuğun "Neredeydin, anne? Beni düşündün mü?" diye soruyor.

Gözyaşları içindeki anne "Her zaman" diye yanıt veriyor sanal kızının ellerini "tutuyor".

Jang Ji-sung, belgeselin yayımlanmasından bir gün sonra kapatılan bir blogda "Benim gibi çocuklarını ya da kardeşlerini, anne-babalarını kaybeden insanların huzur bulması için belgeselde yer almayı kabul ettim" dedi.

Jang, "Aradan üç yıl geçti. Şimdi onu özlemekten ziyade daha çok sevmem gerektiğini düşünüyorum. Yeniden karşılaştığımızda ancak bu şekilde kendimden daha emin olabilirim. Bu belgeseli izledikten sonra umarım herkes Nayeon'u hatırlar" diye konuştu. .