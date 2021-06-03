Öldürülmekten korkan Stalin dublör kullanmış!

Düşmanları tarafından öldürülme korkusuyla yaşayan Sovyetler Birliği’nin Gürcü asıllı lideri Josef Stalin’in dört dublör kullandığı ortaya çıktı.

Düşmanları tarafından öldürülme korkusuyla yaşayan Sovyetler Birliği'nin Gürcü asıllı lideri Josef Stalin'in dört dublör kullandığı ortaya çıktı.

Sovyetler Birliği'nin Gürcü asıllı lideri Josef Stalin, devleti yönettiği dönemde uyguladığı politikalar ve diktatörlük rejimi ile tarih boyunca adından en çok bahsettiren devlet adamlarından biri olmuştur.

“Halkların lideri” olarak tanımlanan Stalin, Sovyetler Birliği'nin birçok alanda yükselmesini sağlasa da devleti yönettiği sürede milyonların göç etmesine ve ölümüne sebep olmuştur. Bu nedenle, düşmanları tarafından öldürülme korkusuyla yaşayan Stalin dört dublör kullanmıştır. Bunlardan en önemlisi; 2008'de Putin hükümetinin izniyle ‘kısmen' yaptığı açıklamalarla ve kaleme aldığı otobiyografisiyle gündeme gelen Felix Dadayev olmuştur.

Peki, Felix Dadayev kimdir?

1923 yılında Dağıstan'ın küçük bir köyünde dünyaya gelen Felix, babasının mesleğini öğrense de onun asıl hayali dans etmek, oyunculuk yapmak ve insanları eğlendirmekti. Felix, bu hayallerini gerçekleştirmek için ailesiyle beraber Grozni şehrine taşındıktan sonra dans ve oyunculuk dersleri almaya başlamıştı. Oyunculuk ve dans yeteneği ile kısa sürede çevresindekiler arasında popülerleşen Felix'in bir diğer dikkat çeken yönü ise ‘halkların liderine' çok benzemesiydi. İnsanların onu sürekli Stalin'e benzeterek dalga geçmesinden rahatsız olan Felix, 2008 yılında kaleme kaldığı kitabında aslında halkların liderine benzetilmekten içten içe gurur duyduğunu yazmıştır.

Felix, II. Dünya Savaşı'nda göreve gittiğinde cephede ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. O sıralar 20'li yaşlarında olan Felix'in Stalin'e benzerliği İçişleri Halk Komiserliği'nin de dikkatini çekmiş ve ona artık bütün hayatını değiştirecek bir teklifte bulunmuşlardı. Bundan sonra ‘Stalin'in dublörü' olarak hayatına devam edecek olan Felix, istihbaratla gizlilik anlaşması yapmış ve ailesine kendisinin öldüğü söylenerek onlarla olan bağlantısını kesmiştir.

Felix, hastaneden çıktıktan sonra komiserlikten sınırlı sayıda insanlarla görüşerek ‘Stalin'e benzeme ‘ eğitimleri almıştır. Stalin'in mimikleri, konuşması, hareketleri,… Stalin'e benzemek için 11 kilo almış ve sigarayı çok içmekten sararan Stalin'in dişleri gibi dişlerini sarartan boyalar kullanmıştı. Bir süre sonra gerçekten ‘Stalin' olan Felix'in bu yoldaki en büyük sıkıntısı ise kendisinden neredeyse kırk yaş büyük olan Stalin kadar ‘yaşlı olabilmekti'.

Otobiyografisinde yazdığına göre: “O dönemler Stalin ile aramdaki yaş farkına rağmen makyaj teknikleriyle beni ona benzettiler. Aldığım eğitimlerden sonra artık tam bir Stalin olmuştum. Olduğumdan yaşlı görünmek konusunda hep zorlandım. Bütün bu eğitim ve makyajlardan sonra aramızdaki tek belirgin fark kulaklarımız olmuştu. Zira, Stalin'in kulakları benimkilere göre çok büyüktü. Kulaklarımı da makyajla ve birkaç teknikle büyüttükten sonra artık Stalin'in yerine mitinglere, açık alanlara ve radyolara çıkmaya hazırdım. Bütün bu yapılanlar, herhangi bir suikast girişiminde Stalin'in yerine benim ölmem içindi.”

Felix Dadayev, otobiyografisinde şöyle devam ediyor: “Çok fazla makyaj yapılıyordu ama ben de sürekli insanların içine katılmak hatta yeri geldiğinde parti üyeleriyle beraber olmak zorundaydım. Bu yüzden, makyajımı yapan kişinin daima yanımda olması imkansızdı. Kendim ne yapılması gerekiyorsa öğrendim. Özellikle, Stalin'in küçükken geçirdiği çiçek hastalığından dolayı yüzünde oluşan derin yaraları yapmakta ustalaşmıştım. Artık en yakın arkadaşı bile benim Stalin olmadığımı anlayamıyordu.”

‘Yeni Stalin', bundan sonra Stalin'in katılması gereken mitinglere, toplantılara, haber filmi çekimlerine ve hatta Kızıl Meydan'daki yürüyüşlere katılıyordu. Yıllar sonra arşiv ve devlet belgelerinden ortaya çıkan fotoğrafların çoğunda Stalin'in değil, Felix'in olduğu fark edilmişti.

Felix, hayatı boyunca Stalin ile sadece bir kez bir araya gelmiş ve bu görüşme beş dakikadan fazla sürmemişti. “Bana sadece gülümsedi ve her zamanki gibi ağır ağır başını salladı. Görüşmemizle ilgili tek hatırladığım bu.”

Stalin'in vefatından sonra artık dublör kullanmaya ihtiyaç kalmamış; Felix, kendi hayatına devam etmiş, oyunculuk yapmış ve konserlere katılmıştır. Hayatından endişe ettiği ve Stalin düşmanları tarafından öldürülmekten korktuğu için 88 yaşına kadar kimse dublör olduğu öğrenmedi. 2008 yılında kaleme aldığı otobiyografisinde ‘her şeyi olmasa da' dublörlük anılarını yazmış ve Stalin'in dublörü olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade etmiştir.

Kaynak: rusen.org

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