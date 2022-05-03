Öldürülen Rus askerlerinin sayısı 24 bini geçti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 'Rus ordusu, toplamda 24 bin 200 asker kaybetti ve (Rus ordusundan) 194 uçak, 155 helikopter, 1062 tank, 2 bin 567 zırhlı araç, 475 top, 162 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi' denildi.