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Öldürülen Filistinli çocuklar yerine İsrail’i savundu

Öldürülen Filistinli çocuklar yerine İsrail’i savundu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, çocukların hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını savundu.

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Google News - Timeturk
17.05.2021 15:34:25
Öldürülen Filistinli çocuklar yerine İsrail’i savundu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, çocukların hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını savundu.

Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesine ilişkin AA muhabirinin "İsrail Hava Kuvvetlerinin saldırılarından dolayı Gazze Şeridi'nde bir hafta içinde 90'dan fazla kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Siz (İsrail'in saldırıları konusunda) kendini savunma hakkından ve (Gazze'den atılan füzelerden dolayı) kızgın olduğunuzu söylediniz. Gazze Şeridi'nde çocukların hayatını kaybetmesinden dolayı da kızgın mısınız?" sorusunu yanıtladı.

Her iki tarafta can kayıplarının olmasının üzücü olduğunu belirten Seibert, "Bir başkasından daha değerli olacak bir hayat yok. Her hayatın bir onuru vardır. Ancak bu duruma doğru giden çok net bir gelişme de var." dedi.

Seibert, İsrail'in kendi vatandaşlarını ve kendini savunma hakkının bulunduğunu iddia etti.

"Bu, kendini müdafaa, bombalama sonucu çocukların öldürülmesini de içeriyor mu? şeklindeki soruya da Seibert, "Silahlı bir çatışmada ölen bir çocuk, hangi tarafta ölürse ölsün her zaman trajedidir. Ben size, bizim bildiğimiz ve dünyanın bildiği Hamas'ın tünellerini okulların yanından geçirme stratejisini, faaliyetlerini doğrudan yerleşim bölgelerinden ve yoğun nüfuslu alanlardan yürüttüğünü söyledim. Hamas bunu yaparken Gazze'deki Filistin halkını rehin alıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de medya kurumlarının bulunduğu binalara yaptığı saldırıya ilişkin ise Seibert, "Hem yerinde ve hem de çatışma bölgelerinde gazetecilik çalışmasının önemli olduğu açıktır. Demin söyledim, Hamas'ın yoğun nüfuslu bölgelerde faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Biz İsrail'in kendini savuna hakkının arkasındayız. İsrail'in orantılılık çerçevesinde hareket edeceğine güveniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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