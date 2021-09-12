Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı

ABD tarihinin en büyük trajedilerinden birisi olan 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında, dünyayı sarsan bir gelişme yaşandı. Geçen yıl öldüğü açıklanan terör örgütü El Kaide lideri Ayman El Zevahiri'ye ait, örgütün medya kolundan bir video yayınladı.

ABD tarihinin en büyük trajedilerinden birisi olan 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında, dünyayı sarsan bir gelişme yaşandı. Geçen yıl öldüğü açıklanan terör örgütü El Kaide lideri Zevahiri'ye ait, örgütün medya kolundan bir video yayınladı. Bir anda dünya gündemine oturan video, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünde, El Kaide'nin resmi medya kolu as-Sahab, grubun öldüğü söylenen lideri Ayman El Zevahiri'nin 60 dakikalık bir video açıklamasını yayınladı.

Telegram'da yayınlanan belgesel tarzı videonun başlığı ise, 'Kudüs Yahudileştirilmeyecek'.

Usame bin Ladin'in ardından El Kaide'nin komutasını devralan Zevahiri, uzun süre yeraltında kaldı, hastalıktan öldüğü haberi de Kasım 2020'de açıklandı. Bu olaydan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ancak Cumartesi günü yayınlanan yeni videoda Zevahiri tamamen sağlıklı görünüyordu.

11 Eylül sabahından bu yana, Sahab medyası bazı Telegram kanallarında, yakında geleceklerine dair tanıtımlar yayınlamaya başladı.

KİTABI YAYINLANDI, ARDINDAN VİDEO GELDİ

Bunun ardından bir Telegram kanalında, Zevahiri'nin yazdığı ve El Kaide'nin geleceğini anlattığı 852 sayfalık kitap yayınlandı. Kitabın, Nisan 2021'de yazıldığına inanılıyor.

Kitabın yayınlanmasından saatler sonra, Zevahiri'nin 2020'de öldürülen birçok El Kaide teröristini andığı ve övdüğü 60 dakikalık video yayınlandı.

Videoda Afganistan'daki son gelişmelerden veya Taliban rejiminin dönüşünden bahsedilmedi ancak Zevahiri, 20 yıllık savaşın ardından Amerika'nın 'kırıldığını ve parçalandığını' ve nihayet Afganistan'ı terk ettiğini söyledi.

Videoda Zevahiri, 'Amerika'nın kalbini yaralayan' ve 'daha önce hiç yaşamadığı acıları yaşatan' 11 Eylül saldırganlarını andı. Zevahiri, o dönem örgütün lideri Usame Bin Ladin'den sonraki ikinci kişiydi.

RITA KATZ: EL KAİDE LİDERİ ÖLMEMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR ANCAK...

Cihatçı örgütlerin internet üzerindeki faaliyetlerini izleyen Amerikan sivil toplum kuruluşu Site Intelligence Group'un direktörü Rita Katz, Twitter hesabın yaptığı analizde, "Video, El Kaide liderinin ölmediğini kanıtlıyor gibi görünüyor çünkü ölüm söylentilerinin su yüzüne çıktığı Aralık ayından sonraki olaylara atıfta bulunuyor" dedi.

Bununla birlikte, Zevahiri'nin Taliban ve Afganistan konusunda hiç değinmememesinin de, 'şüpheli' olduğunu vurguladı. Direktör Katz, "ABD'nin Afganistan'ı terk etmesine dair söyledikleri, Washington'ın askerlerini parça parça çektiği daha eski bir tarihe de ait olabilir" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.