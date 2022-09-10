Ölçüsüz Le Monde… Fransız gazetesinden dengesiz Erdoğan yorumları!

Macron’un “Neden Erdoğan” diyerek kıskançlıkla iç geçirdiği yorumunu yayımlayan Le Monde, ölçüsü Türkiye yayınlarıyla dikkat çekiyor. Le Monde, daha önce de Erdoğan için “Güce aç yeni bir sultan” yorumu yapmıştı…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Fransız Le Monde gazetesinde, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron belki de onu kıskanmasına rağmen" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başaran, büyük bir arabulucu olduğu belirtildi. Makalede, "Türkiye'nin arabuluculuğu, Orta Doğu ve Afrika'ya tahıl ihracatı için Ukrayna limanının kilidini açtı. Rus güçlerinin tehlike arz ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'ne Birleşmiş Milletlerin müfettişlerinin gitmesine katkıda bulundu" ifadeleri yer aldı.

Le Monde: Macron, Erdoğan karşısında kıskançlıkla iç geçiriyor

Gazetede, Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Volodimir Zelenskiy ile güçlü bir ilişkisinin olduğu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile irtibatının da iyi olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun 1 Eylül'de Fransız büyükelçilere seslenişindeki, "Türkiye'nin dünyada Rusya ile konuşan tek güç olmasını kim ister?" sözü hatırlatılan yazıda, "Macron'un belki de 'Neden Erdoğan?' diye sorarak kıskançlıkla iç geçirdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Eski Le Monde nüshaları hiç öyle demiyor

Ancak Le Monde gazetesinin son 1 yıllık sayıları Türkiye aleyhinde abartılı yorumlarla dolu… Mesela Kasım 2021'de “Türkiye nereye gidiyor?” ekiyle ilgili Le Monde'da yayımlanan "Marie Jégo" imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde "Ekonomik mucizenin insanı" olarak anıldığı fakat cumhurbaşkanlığında durumun tersine döndüğü ifade edildi. 2018'deki yerel seçimlerin ardından Türkiye'de rüzgarın tersine döndüğüne dikkat çekildi. "Kürtler, merkez sağ milliyetçiler, Kemalistler ve hatta İslamcılar, ‘hiperbaşkanlığa', kendi deyimleriyle ‘tek adamlığa' karşı bir ittifak oluşturdu." denilirken Erdoğan'ın popülaritesini kaybetmeye başladığının altı çizildi. Öte yandan, Erdoğan'ın eleştirmenler tarafından "Güce aç yeni bir sultan" ve "Hırslarına uygun sistem kurmuş biri" olarak tanımlandığı ifade edildi.

“Saltanatını bitirecek adam”

Mayıs 2022'de de Le Monde gazetesi İstanbul muhabiri Marie Jego, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaleme aldı. Marie Jego, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'un, Erdoğan'ın tek rakibi olduğunu söyledi. Le Monde'da şu ifadelere yer verildi:

“Soğuk terler döken Türkiye cumhurbaşkanı ise sürekli oy kaybediyor. Metropoll tarafından Nisan ayında yayımlanan bir ankete göre, bu günlerde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsaydı hangi adaya oy verirdiniz sorusuna: “Seçmenlerin %10,3'ü kararsız kalsa da İmamoğlu ikinci turda Erdoğan'ın %40'lık oy oranını yüzde 49,7'la geçiyor.”

Büyükelçilere destek vermişti

Le Monde, Kasım 2021'de Osman Kavala davasına yönelik bildiri yayımlayan büyükelçilerin özür dilemesi sonrası Erdoğan'ın büyükelçileri sınırdışı etme kararından vazgeçmesinde de yanlı bir habercilik yapmıştı. Le Monde gazetesi “Erdoğan 10 büyükelçiyi sınır dışı etmekten vazgeçti” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala'nın tahliye edilmesini talep eden, aralarında ABD, Almanya, Fransa'nın bulunduğu 10 büyükelçiye “sitem ettiğini” aktarmıştı.