Okulsuz toplum! Arap dünyasında çocuklar virane okullarda eğitim görüyor

Savaş ve çatışmalardan bitap düşen Arap dünyasında okullar açılsa da çatışmalar sonucu yıkıntı haline dönüşen çok sayıda okul var.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Ivan Illich'in klasikleşen eseri “Okulsuz Toplum” entelektüel dünyada tartışıla dursun, Arap dünyası zorunlu bir okulsuzlaşmaya tabi tutuluyor…

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın bir çok yerinde de okullar açıldı. Savaş ve çatışmalardan bitap düşen Arap dünyasında ise okullar açılsa da çatışmalar sonucu yıkıntı haline dönüşen çok sayıda okul var.

Filistin'deki İsrail saldırılarından Yemen'deki Husi-Uluslararası Koalisyon çatışmalarına kadar Arap dünyasında okulların çökmesine ve zarar görmesine sebep olan çok sayıda saldırı gerçekleşiyor.

Suriye'de 11 yılın ardından çatışmalar pek çok noktada sonlansa da saldırıların halen sürdüğü yerler okullara zarar vermeye devam ediyor.

Arap dünyasında çatışmaların olmadığı Mısır, Tunus, Cezayir, Ürdün gibi pek çok ülkede ise okullar bakımsızlıktan dökülüyor. Eğitime bütçeden oldukça düşük bir payın ayrıldığı Arap ülkeleri ilkokuldan üniversiteye kadar oldukça başarısız bir görüntü arzediyor.

.