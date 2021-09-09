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Oğlunu okula yetiştirmek için 'Uçakta bomba var' dedi

Pazartesi günü uçağı kaçıran bir anne oğlunu okula yetiştirebilmek için asılsız bomba ihbarında bulundu. İncekeme yapan ekipler gerçeği kısa sürede gün yüzüne çıkardı.

16 Dakika Önce
2021-09-09 22:30:14
Oğlunu okula yetiştirmek için 'Uçakta bomba var' dedi

Olay, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda pazartesi günü geç saatlerde meydana geldi.

Broward County Şerif Bürosu'nun açıklamasına göre Marina Verbitsky, Şikago'ya gidecek uçağa biniş saatini kaçırınca ailesiyle kapıda kaldı. Çocuğunun derslerine yetişemeyeceğinden korkan 46 yaşındaki Verbitsky, görevlilerin geçmesine izin vermemesine sinirlendi ve küfredip tepki gösterdi.

Valizlerinin uçakta olduğunu öğrenince iyice öfkelenen Verbitsky, çantaların birinde bomba olduğunu söyledi.

Bunun ardından kadın yakalanırken henüz havalanmayan uçak durdurularak bütün yolcular tahliye edildi. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından tehdidin asılsız olduğunu tespit etti.

New York Post'un aktardığına göre Verbitsky'nin adı açıklanmayan bir yakını konu hakkında şöyle konuştu:

Bu bir hataydı. Oğlunun okula gitmesi gerekiyordu ve Verbitsky bu konuda gergindi. Bir karmaşa yaşandı ama bunun kesinlikle yaşanmaması gerekiyordu.

Sahte bomba ihbarı suçlamasıyla tutuklanan Verbitsky, bir gün sonra 10 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

Yargıç, Verbitsky'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesine de hükmetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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