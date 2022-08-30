Oğlunu açlıktan öldüren vegan anneye müebbet hapis

Küçük oğlunun yetersiz beslenmeden ölmesine neden olarak cinayetten hüküm giyen vegan bir kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki vegan anne, oğlu Ezra O'Leary'i sadece meyve, sebze ve anne sütü ile besleyerek ölümüne neden olma suçundan yargılanıyordu.

Mahkeme Sheila'yı birinci derece cinayetten suçlu bulmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

O'Leary, birinci derece cinayetin yanı sıra ağır çocuk istismarı ve kasten adam öldürmekle suçlanmıştı.

Kadının tutuklu yargılanan ve şu an hapiste olan eşi Ryan Patrick O'Leary'nin de aynı suçlamalarla hüküm giymesi bekleniyor. Savcılar, çiftin yürümeye başlayan çocuğa anne sütü, çiğ meyve ve sebze yedirdiğini söylediğini söyledi.

Polis birimlerine göre 18 aylık erkek çocuk 8 kilogram ağırlığındaydı ve Eylül 2019'da hayatını kaybettiği sırada 7 aylık bir bebekle aynı kilodaydı.

ABD yargısına göre O'Leary'nin 3 ve 5 yaşlarında yetersiz beslenen iki çocuğu daha bulunuyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, Virginia'da daha önceki bir yetersiz beslenme davada bir çocuk biyolojik babasına iade edilmişti.

Kaynak: Sputnik News, Independent, TRTHaber .