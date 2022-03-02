Odessa’nın Gagavuz Türkü yetkilisi: Putin 3 gün içinde Kiev’in alınmasını emretmişti, başaramadılar

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın Odessa şehrinde de tam bir seferberlik hakim. Şehirdeki son durumla ilgili ayrıntıları Odessa Vali Yardımcısı Yuriy Dimchoglo anlattı

TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler'e konuşan Dimchoglo, kendisine yöneltilen soruları Türkçe olarak cevaplandırdı.

"Odessa daha sakin"

“Ukrayna'nın Odessa şehrinde saldırıların 7. günündeyiz, diğer şehirlerde olduğu gibi ara sıra bombalı saldırılar düzenleniyor, ara sıra sirenler çalıyor” diyen vali yardımcısı Dimchoglo şöyle konuştu:

“Ukrayna'nın diğer şehirlerine göre durum sakin sayılır. Hakov, Herson, Kiew, Suim gibi bombalamalar yok, ölenler yok. Dün bizim şehirde iki ölen olmuştu. Bugün Allah'a şükür yok.”

“Putin üç gün içinde Kiev'in alınmasını emretmişti”

Dimchoglo, Odessa'daki son durum hakkında şöyle konuştu:

“Odessa'nın şehir merkezinde 3 gün önce Rus askerleri sivil giyimli olarak saldırı düzenlemişlerdi. Bunların hepsi etkisiz hal getirildi. Ülke olarak çok gergin günler yaşıyoruz. Putin'in saldırgan tavrından sonra hepimiz, iktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz birleştik. Hepimiz tek Ukrayna için savaşıyoruz ve tek Ukrayna için öleceğiz. Gagavuz Türkü, Bulgar, Moldovalı, burada eskiden beri yaşayan Rus vatandaşları hepimiz birleştik. Rusya'nın sert saldırılarına karşılık veriyoruz. 7 gün geçti, hiçbir şehri ele geçiremediler. Koskoca Rusya ordusu Ukrayna ordusundan kat kat güçlü ama bunu başaramadılar. Putin üç gün içinde Kiev'in alınmasını emretmişti ama bunu başaramadılar. Bizim valilikte ve belediyelerde çalışmalarımız devam ediyor. Sabah 07:00 şile akşam 19:00 arasında sokağa çıkma yasağı var. İnterneti telefon iletişimi ağları her şey çalışıyor.” .