Obama: Trump demokrasinin temel ilkesini ihlal etti

ABD’nin eski Demokrat Başkanı Obama bir önceki Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın geçen yıl seçimlerde aldığı yenilgiyi kabul etmeyerek demokrasinin temel bir ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

ABD'nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama bir önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın geçen yıl seçimlerde aldığı yenilgiyi kabul etmeyerek demokrasinin temel bir ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

2020 seçiminden bu yana sanal ortamda ilk kez düzenlenen bağış toplama etkinliğinde konuşan Barack Obama, Trump'ın herhangi bir kanıta dayandırmadan geçen yılki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin gündeme getirdiği iddialara ve seçimde aldığı yenilgiyi kabul etmemesine atıfta bulunarak “bir dizi saçmalık” uydurduğunu söyledi.

VOA Türkçe'nin haberine göre, Obama Trump'ın iddialarının seçimlerin meşruiyetine zarar verdiğini ve seçmen baskılama çabaları gibi anti-demokratik adımlara yol açtığını belirtti.

Bir önceki Başkan Donald Trump seçimlerde aldığı yenilginin usulsüzlüğün bir sonucu olduğunu iddia etmiş; ancak bu iddialar çok sayıda mahkeme, seçim yetkilisi ve kendi yönetiminin üyeleri tarafından da reddedilmişti.

“Bu çabaları şimdi durdurmazsak daha

çok tartışmalı seçim göreceğiz”

Barack Obama, “Büyük yalan denilen şey aniden ivme kazandı. Bunun sonucunda Cumhuriyetçiler'in kontrolunda bulunan eyalet kongrelerinin oy kullanmaya erişimi azaltma ve seçim faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya yönelik çabalarını tetikledi” ifadelerini kullandı.

Obama “Eğer bu tür çabaları şimdi durdurmazsak, gittikçe daha çok tartışmalı seçimlerin olduğunu göreceğiz. Demokrasimizin meşruiyetinin daha da kaybolduğunu ve aynı zamanda bu mükemmel demokratik deneyimi yıllardır bir arada tutan temel anlaşmanın çöktüğünü göreceğiz” diye konuştu.

Georgia, Arizona, Florida ve Iowa gibi eyaletlerin Cumhuriyetçi valileri bu yıl içinde oy kullanmaya ilişkin yeni kısıtlamalar getiren yasaları onaylamıştı. Pennsylvania ve Teksas gibi eyaletlerin kongreleri de benzer adımlar atmaya çalışıyor.

Bu eyaletler 2022'de yapılacak ve ABD Kongresi'nde hangi siyasi partinin çoğunluğa sahip olacağını belirleyecek olan kongre seçimlerinde yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği eyaletler olacak.

Adalet Bakanlığı Cuma günü Georgia'da posta yoluyla oy kullanılması koşullarını sıkılaştıran, genel kullanımdaki posta kutularının kullanılmasına sınırlama getiren ve Cumhuriyetçiler'in kontrolundaki eyalet kurumunun yerel seçim faaliyetlerini yürütmesine imkan veren yasayı engellemek üzere dava açtı.

Barack Obama ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçiler'in geçtiğimiz hafta engellediği Demokrat Parti'nin oy kullanma hakkına ilişkin sunduğu tasarıyla ilgili yeni bir oylama yapacağını düşündüğünü de söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.