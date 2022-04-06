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Obama'nın ABD Başkanı Biden’a söylediği söz dünya gündemine oturdu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmasında Biden'a 'Sayın Başkan Yardımcısı Biden' diye hitap etmesi gündem oldu.

2 Saat Önce
2022-04-06 07:18:12
Obama'nın ABD Başkanı Biden’a söylediği söz dünya gündemine oturdu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.

OBAMA'NIN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü. Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi. Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi. .

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