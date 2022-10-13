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O ülkeden itiraf gibi açıklama: ''Avrupa'da enerji krizi yıllarca sürecek!''

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa'da devam eden enerji krizinin 2023 ile 2024'e ve muhtemelen ötesine uzanacağını söyledi.

4 Saat Önce
2022-10-13 07:50:35
O ülkeden itiraf gibi açıklama: ''Avrupa'da enerji krizi yıllarca sürecek!''

Szijjarto, "Artık tarihteki ilk küresel enerji krizini görüyoruz ve bu uzun vadeli" diyerek, krizin uzun vadeli çözümler gerektirdiğini ve güvenliğe bağlı yapısal jeopolitik nedenler tarafından körüklendiğini söyledi.

Szijjarto, hala az miktarda sağduyuyu koruyan uluslararası kurumların bunun uzun vadeli bir kriz olduğunu ve sadece bu kış değil, gelecek ve ondan sonrakilerde de var olacak bir sorun olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Szijjarto, Macaristan'ın Rusya ile anlaşmaya varmasının ardından kendi enerji arzının güvence altına alındığını da belirtti.

Macaristan gazının yaklaşık yüzde 80'ini Rusya'nın gaz devi Gazprom'dan alıyor. .

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