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O ülke köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti

Güney Kore'de köpek etinin yasaklanması için teklif meclise sunulacak.

2 Saat Önce
2021-11-27 08:25:27
O ülke köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ülkede köpek eti tüketimini yasaklamayı planladığını açıklamasının ardından ilk resmi adım atıldı. Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 devlet dairesinden yetkililer ve sivil uzmanlardan oluşan grup, köpek eti tüketiminin yasaklanması konusundaki önerilerini sunmak için çalışmalara başlayacak.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Güney Kore'de özellikle genç insanlar köpek etini yemek seçeneği olarak görmüyor.

Köpek etini satmak da popüleritesini kaybetti

2020'de yapılan bir ankete göre, Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 84'ü ne köpek eti tüketiyor ne de gelecekte yemeyi planlıyor. Ancak son anketler, köpek etini yemese bile daha fazla insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.
Seul hükümetinin görev grubu kurma adımı ülkede bir ilk olma özelliği taşısa da, kesin olarak köpek etinin yasaklanacağı anlamına gelmiyor. Hükümetin bu yöndeki politikasını etkilemek için hem hayvan hakları savunucularından, hem de köpek çiftliklerinden protestolar yükseliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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