O uçakları Türkiye’ye karşı aldılar! Mısır bize saldıracak…

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika Yunanistan’la beraber Mısır’ı da silahlandırmıştır. Mısır bugün 550’den fazla savaş uçağı filosuna sahip. Mısır’a bu filoyu sağlayanlar Mısır’ın hangi düşmanına karşı bu kadar uçak vermiştir” dedi. Reyiz’in bu açıklamasına paralel olarak Mısır ile ABD arasındaki askerî diplomatik trafikteki artış dikkat çekiyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika, Yunan adaları ve Bulgaristan dahil Dedeağaç'ta yaptığı silahlanma ile Rusya'yı değil doğrudan Türkiye'yi hedef almıştır” dedi.Amerika'nın planlı bir şekilde etrafı kuşatılan Türkiye'ye karşı ambargo uyguladığını kaydeden Yılmaz, “Amerika planlı bir şekilde etrafı kuşatılan Türkiye'ye karşı hem kendi ambargo uyguluyor hem de Türkiye'nin NATO üyeliğini gerekçe göstererek üçüncü ülkeler üzerinden silahlanmasına engel oluyor. Kolu kanadı budanan bir ülke etrafında bu kadar ağır kuşatma varken olası bir savaşta ne yapacak? Bu durum kabul edilemez” dedi.

"Mısır da bize saldıracak ülkeler arasında"

Türkiye'nin ciddi bir ateşin içerisinde olduğunu ifade eden Yılmaz, “Yunan'la savaş çok yakın. Amerika Yunanistan'la beraber Mısır'ı da silahlandırmıştır. Mısır bugün 550'den fazla savaş uçağı filosuna sahip. Mısır'a bu filoyu sağlayanlar Mısır'ın hangi düşmanına karşı bu kadar uçak vermiştir. Türkiye çok ciddi bir ateşin içerisindedir. Kimse Yunanistan'ı yeneriz demesin. Her galibiyetin bir bedeli var. Savaş çocuk oyuncağı değil. Hele böyle bir 3. dünya savaşı hiç değil” ifadelerini kullandı.

ABD ile Mısır arasındaki askerî trafik de arttı!

MYP liderinin açıklamasına paralel olarak ABD ile Mısır arasındaki son günlerde diplomatik ve askerî trafiğin artışı dikkat çekiyor.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, son olarak dün Mısır ziyareti kapsamında bir araya geldiği ülke yetkilileriyle bölgedeki barışı koruma çabalarını ele aldı.ABD'nin Kahire Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurilla, ziyareti kapsamında Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile bir araya geldi.Kurilla, bölgedeki barışı koruma çabalarının güçlendirilmesi için iki ülke orduları arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı. ABD'li yetkili ayrıca ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina'daki Çok Uluslu Gözlem Gücü Temsilciliğini de ziyaret etti.

Mısır Ordu Sözcüsü GaribAbdulhafız ise yaptığı açıklamada, Kurilla'nın Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi'yle de görüştüğü ve kanalda bir tur gerçekleştirildiğini aktardı. Sözcünün açıklamasına göre, Kurilla, tüm dünya için hayati bir arter olan Süveyş Kanalı'nın önemini vurgulayarak, Kanalın seyir rotasının geliştirilmesinden övgüyle bahsetti. Kurilla ayrıca Mısır Genelkurmay Başkanı Usame Asker'le de bir araya geldi. Görüşmede, "askeri iş birliği alanları ve onları desteklemenin yolları" tartışıldı.

Geçen hafta Akdeniz'de tatbikat yaptılar

Mısır ve ABD geçtiğimiz hafta içinde de Mısır'ın Akdeniz'deki karasularının kuzeyinde ortak askeri tatbikat yaptı. Mısır Ordu Sözcüsü GaribAbdulhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve ABD deniz kuvvetlerinin kuzey deniz filosunun bulunduğu bölgede gerçekleştirdiği tatbikatın "uluslararası deniz geçişlerine yönelik tehditlere karşı" yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Mısır ordusunun Cemal Abdunnasır adlı helikopter gemisinin yanı sıra ABD ordusuna bağlı USS Delbert D. Black model destroyerin tatbikata katıldığı duyuruldu. Tatbikat yoluyla "kuvvetlerin ortak hareket etme kabiliyetlerinin geliştirildiği" kaydedilen açıklamada, tatbikatın "dünya ticareti ve uluslararası seyrüsefer güvenliğini etkileyebilecek tehditlere karşı" yürütüldüğü ifade edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Delbert D. Black destroyer gemisinin 30 Ağustos'ta Süveyş Kanalı'ndan geçerek 5. Filoya katıldığını açıklamıştı.