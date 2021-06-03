NYT: Trump yönetimi muhabirlerimizin telefon kayıtlarına el koydu

Amerikan yayın kuruluşu New York Times (NYT), muhabirlerinin telefon kayıtlarının eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Adalet Bakanlığı tarafından ele geçirildiğini iddia etti. ABD Adalet Bakanlığı ise NYT'yi bilgilendirerek iddiaları doğruladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın NYT'ye yaptığı bilgilendirmeye göre, Trump yönetimi döneminde NYT muhabirleri Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau ve Michael S. Schmidt'in telefon kayıtlarının ele geçirildiği doğrulandı.

Bakanlık, Trump döneminde hangi makale veya hangi içerik hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirtilmedi ancak adı geçen gazete çalışanlarının, 22 Nisan 2017'de yayınlanan ve dönemin FBI Başkanı James Comey'in siyasi motivasyonuna ilişkin bir makalenin soruşturmaya konu olduğu iddia edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama, Trump yönetiminin gazetecilerin kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla gizlice telefon kayıtlarını ele geçirdiğine ilişkin daha önceki ifşaatların sonuncusu olarak görülüyor.

Bakanlık geçtiğimiz ay, Washington Post çalışanlarının ve bir CNN muhabirinin telefon kayıtlarının Trump yönetimi döneminde ele geçirildiğini ortaya çıkarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.