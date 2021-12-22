NYT: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planı belli oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair iddialar dünya basınında gündem olmaya devam ederken ABD medyasından New York Times, Rusya'nın muhtemel saldırısı öncesindeki planlarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair endişeler artarken New York Times, Rusya'nın muhtemel saldırısı öncesindeki planlarını açıkladı.

Makaleye göre, Rusya Ukrayna'yı zayıflatmak adına 'siber saldırı' düzenleyebilir.

New York Times'ın haberine göre bu ihtimali ciddiye alan Ukrayna, ABD ve İngiltere'den siber güvenlik uzmanları ile birlikte çalışıyor. Ekipler Ukrayna'nın elektrik şebekesini, bankacılık sistemini ve diğer kritik altyapısını çökertme olasılığına karşı savunma hazırlığı yapıyor.

Bu ihtimalin ciddiye alınmasının sebebi ise Rusya'nın geçmişte bu taktiği kullanması... 2015 ve 2016'da Rus bilgisayar korsanları Ukrayna'nın bölgesel elektrik kuruluşlarının kontrol merkezine saldırmıştı.

Ne İngiltere ne de ABD'li yetkililer Ukrayna'yı savunan siber ekiplerle ilgili ayrıntıları açıklamamayı tercih etti ancak Beyaz Saray, "Ukrayna'nın siber savunmaları destekleme ve siber direncini artırma çabalarını uzun süredir destekliyoruz" diyerek desteklerini doğruladı.

Çarşamba günü RT ile özel bir röportajda konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev ile olan gerginliğe atıfta bulunarak Rusya'nın "çatışma yolunu seçmek istemeyeceğini" söyledi. Lavrov, Ukrayna'yı askeri çatışmaya karşı uyardı ve Rusya'nın her türlü provokasyona yanıt vereceğini söyledi.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.