Nursultan Nazarbayev öldü mü? Nursultan Nazarbayev kimdir?

Kazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Kurucu lider Nazarbayev öldü mü? Medyada çıkan iddialarla ilgili izleyiciler de Nazarbayev'in durumunu merak ediyor...

Kazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Kurucu lider Nazarbayev öldü mü? Medyada çıkan iddialarla ilgili izleyiciler de Nazarbayev'in durumunu merak ediyor...

TV 100 kanalında Kerem Kırçuval'ın Sağlı Sollu programında Sözcü yazarı Aytunç Erkin, gazeteci-yazar Metin Özkan, Star Gazetesi yazarı Resul Tosun ve Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş konuk olarak yer aldı.

Nursultan Nazarbayiv öldü mü?

Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ise program esnasında söylediği sözle yeni bir iddia ortaya attı....

Yarkadaş programda şunları söyledi:

"İddiaya göre Kazakistan'dan yazan bir arkadaşımız, 'Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in öldüğü iddia ediliyor. İddiaya göre, Kazakistan'da Nazarbayev ile mevcut yönetim arasında çok ciddi sürtüşmeler vardı. Bu son sokak gösterileri bunun yansımasıydı'

Nursultan Nazarbayiv kimdir?

Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı.

6 Temmuz 1940 tarihinde Almatı, Qaskelen ilçesi, Şamalğan köyünde doğdu.

Haziran 1971'de Kazakistan Komünist Partisi'nin Temirtaw (Demirdağ) şubesinin parti başkanının 2. yardımcısı oldu. Mart 1984'te KSSC Bakanlar Kurulu başkanı, Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi başkanının 1. yardımcısı oldu. Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin birinci sekreterliğine seçildi.

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