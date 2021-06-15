Nükleer silahlanmada artış sinyali

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana dünyadaki nükleer silah sayısındaki düşüş, atom güçlerinin modernleşmesi ve bazıları için cephaneliklerini genişletmesi nedeniyle 2020'de daha fazla tırmanışa neden oldu

2021 yılının başında "nükleer bomba" ile donatılmış dokuz ülke (Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore) 13.080 nükleer silaha sahip idi.2020, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (Sipri) tahminlerine göre bu rakam, sökülmeyi bekleyen savaş başlıklarını da içeriyor. Bunlar hariç tutulduğunda, nükleer silah stoku dönem boyunca 9.380'den 9.620'ye yükseldi.

Fas'ta yayınlanan Le Matin sitesinin haberine göre; füzelere veya operasyonel kuvvetlere fiilen yerleştirilen nükleer silahların sayısı da bir yılda 105 adet artarak 3.825 savaş başlığına ulaştı. Bunların yaklaşık 2.000'i “yüksek operasyonel alarm durumunda”, yani birkaç dakika içinde fırlatılabilir nitelikte.

Nükleer gerileme

Sipri'den alınan verilere göre, 1986'daki mutlak zirvesinden (70.000'den fazla başlık) bu yana, atom silahlarının sayısı geriledi. 2010'da 22.600 birime düştü (o sırada yaklaşık 7.500 operasyonel dahil). Sipri'de araştırmacı olan Kristensen, AFP'ye verdiği demeçte, "2021 toplamı görünüşe göre 1950'lerin sonundan bu yana en düşük seviyede ancak "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana alıştığımız nükleer cephaneliklerdeki azalmalar, zamanı işaret ediyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Başlıklar söküldükçe

Bu eğilim, birlikte dünyanın nükleer silahlarının yüzde 90'ından fazlasına sahip olan Rusya ve ABD'de görülebilir: Sipri'ye göre sırasıyla 6.255 (-120) ve 5.550 (-250). İki güç, artık operasyonel olmayan savaş başlıklarını sökmeye devam ederse, 2021'in başında, bir yıl öncesine göre "operasyonel konuşlandırmada" yaklaşık 50 tane daha vardı.

Araştırmacı, yeni Biden yönetiminin "Trump yıllarında sürmekte olan nükleer modernizasyon programının ezici çoğunluğuna devam edeceğinin çok açık bir şekilde sinyal verdiğini" de kaydetti.

Silahsızlandırma projesinin tesiri

Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılması Kampanyası (ICAN) tarafından Haziran ayı başlarında yayınlanan bir rapora göre, atom güçleri 2020'de cephaneliklerine 72 milyar dolar harcadı, bu da toplamda 1,4 milyar dolar oldu. Sipri'nin tahminlerine göre Çin, 2021'in başında 350 nükleer savaş başlığına (+30), Fransa'nın 290 (kararlı), Birleşik Krallık 225 (+10), Pakistan 165 (+5), Hindistan 156 (+6) önündeydi. ve İsrail 90 (sabit). Bugüne kadarki en son nükleer güce gelince, İsveç araştırma enstitüsü, rejim tarafından üretilen bölünebilir malzeme ile 40 ila 50 savaş başlığı inşa edebileceğini , ancak gerçek sayılarının "son derece belirsiz" olduğunu düşünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.