Nükleer silah skandalı!.. ABD'nin Avrupa’daki gizli noktaları ifşa oldu

İngiltere merkezli istihbarat sitesi Bellingcat, ABD gündemini sarsan bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Sabah gazetesi dış haberler servisinin aktardığına göre Avrupa’nın çeşitli noktalarında son derece gizli konumda bulunan nükleer silah sistemleri, Amerikan askerleri tarafından yanlışlıkla ifşa edildi. Skandalın ardından sözkonusu bilgiler yetkililerce kaldırıldı.

İngiliz istihbarat sitesi Bellingcat'in ortaya çıkardığı habere göre Amerikan askerleri, ABD'nin Avrupa'da bulunan gizli nükleer üslerini yanlışlıkla ifşa etti.

Çeşitli Avrupa üslerinde görev yapan ABD askerlerinin, üslerde bulunan çok gizli nükleer silah bilgilerini internet kullanıcıların aramalarına erişim sağlaması büyük yankı uyandırdı.

GİZLİ ÜSLERİN KONUM VE KODLARI İFŞA OLDU

Bellingcat'in araştırmasına göre Avrupa'da nükleer silah depoladığı belirtilen altı üssün her birine ilişkin, ABD askerlerinin gönderilen bilgi kartları internete sızdı. Genel erişime açık haldeki çok gizli bilgi kartların, Google'da yapılan basit bir aramayla nükleer silahlara ev sahipliği yapan üslerin isimlerini ve konumlarını gösterdiği belirtildi.

Yalnızca ordu mensuplarının ulaşması gereken bilgiler arasında gizli kod ve kelimelerin de yer aldığı ortaya çıktı. ABD'li askerlerin, nükleer silahlar konusundaki bilgileri ezberlemek için kullandıkları Chegg, Quizlet ve Cram gibi uygulamalar üzerinden ifşa ettikleri bilgi kartlarını, üs içerisindeki hangi depolarda nükleer silahların bulunduğu, hangilerinin ise boş olduğuna dair bilgileri hatırlamak için kullandıkları belirtildi.

Chegg isimli uygulama üzerinden paylaşılan "Study!"başlıklı bilgi kartlarında, nükleer silahları barındıran sığınakların kesin konumlarına ait bilgilerin de yer aldığı anlaşıldı. Bellingcat'in araştırmasına göre birçok kartın, sekiz yıldır çevrimiçi ve halka açık olduğu ortaya çıktı.

AB ÜLKELERİ NÜKLEER SİLAH VARLIĞINI REDDEDİYORDU

Paylaşılan görüntülerde ABD askerlerinin Hollanda'daki Volkel Hava Üssü'nde çekilmiş bir fotoğraf için poz verdikleri de görüldü. Facebook'ta 2013 yılında paylaşılan fotoğrafta, nükleer başlığın da yer aldığı görülüyor.

Avrupalı hükümetlerin geçmişte defalarca kesin bir şekilde reddettikleri nükleer silah varlığına ilişkin paylaşılan bilgiler ve fotoğrafların ortaya çıkması büyük bir yankıyı da beraberinde getirdi. Fotoğrafın ardından açıklama yapan Hollanda Savunma Bakanlığı, resimde görüntülenen nükleer cihazın kullanım dışı olduğunu savundu.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından doğrulanan bilgi kartlarının ifşa olmasının ardından internette yer alan tüm paylaşımlara erişim engeli getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.