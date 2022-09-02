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Nükleer savaşlar! İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi

Business Insider'ın yaptığı araştırmaya göre elinde en fazla nükleer güç barındıran ülkeler belli oldu.

2 Saat Önce
2022-09-02 14:21:20
Nükleer savaşlar! İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14 bin 995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyor. Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz?

İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...

Ülke: Rusya

Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000 nükleer bomba

Ülke: ABD

6800 nükleer bomba

Ülke: Fransa

300 nükleer bomba

Ülke: Çin

270 nükleer bomba

Ülke: İngiltere

215 nükleer bomba

Ülke: Pakistan

140 nükleer bomba

Ülke: Hindistan

130 nükleer bomba

Ülke: İsrail

80 nükleer bomba

Ülke: Kuzey Kore

60 nükleer bomba olduğu düşünülüyor. .

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