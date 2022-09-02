Nükleer santralden rüzgara Avrupa enerjide Rusya’ya alternatif arıyor!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin yeni nükleer santraller yapma yöneliminden bahsederken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise rüzgar enerjisi üretim kapasitesini artıracaklarını kaydetti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı. Avrupa Birliği genelinde ülkeler, enerji fiyatlarındaki hızlı artışa karşı elektrik ve enerji piyasalarının işleyişinin değiştirilmesi seçeneğiyle çözüm arayışına girişti.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizi Avrupa'nın enerji stratejisindeki eksiklikleri ortaya koyarken, serbest piyasa koşullarının en uygun fiyatı sağladığı elektrik piyasası sisteminin de bozulmasına neden oldu.

İngiltere: Yeni nükleer santraller

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz perşembe günü Sizewell nükleer santralinde yaptığı konuşmada “Gaz fiyatlarını artıran Ukrayna'daki savaş, İngiltere'de yeni nükleer santrallere olan ihtiyacı ortaya koydu” dedi.

Benzer bir arayışa Avrupa'nın kuzey ve doğu bölgelerindeki ülkeler de girdi.

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya ve İsveç, 30 Ağustos Salı günü Danimarka'nın Marienburg kentinde yaptıkları toplantıda, Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak amacıyla 2030 yılına kadar rüzgar enerjisini 20 gigawatt'a çıkarma konusunda anlaştılar.

Avrupa'nın kuzeyinde rüzgar enerjisi gündemde

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen toplantıda yaptığı açıklamada “Baltık Denizi bölgesindeki rüzgar enerjisi üretim kapasitesini 2030 yılına kadar yedi kat artırma konusunda anlaştık” dedi. Frederiksen "Avrupa enerji güvenliğinde ön saflardayız ve Putin'in Ukrayna savaşında enerjiyi silah olarak kullandığı ve bu durumun Avrupa'nın hızla yükselen fiyatlarıyla bir enerji krizinin eşiğine gelmesine yol açtığı da unutulmamalıdır” diye konuştu.