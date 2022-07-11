Nükleer enerjiyle çalışacak

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçan otel Sky Cruise'un iddialı tasarım videosu yayımlandı. İlgi çekici tasarımın, 2040 yılına kadar gerçekleşebilecek bir proje olduğu belirtiliyor. Devasa uçan otel konseptinde restoranlar, alışveriş merkezi, spor salonları, tiyatro ve yüzme havuzu bulunuyor. Devasa uçan otel tasarımına nükleer enerjiyle çalışacağı için eleştiriler de geliyor.