DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'deki siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi
Android 12 Beta nasıl yüklenir? Android 12 hangi telefonlara geldi?
Filistinli çocuğun mektubu: Anne, şehit olursam bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler
Kim Jong-un’dan Çin'i kızdıracak yasaklama
Ruhani: Viyana'da anlaşma sağlandı
ANALİZ: ‘Bu yangının alevleri Avrupa’nın da sokaklarını yalayacak’
Erdoğan'dan Akşener'e dava
Obama’dan Trump'a: Deli, ırkçı, cinsiyetçi domuz
Trabzonspor'un yeni golcü adayı : Michy Batshuayi
Fenerbahçe'den transfer bombası: Dorukhan Toköz
Viranşehir Savcısı görevden uzaklaştırıldı
Trabzonspor'da Sörloth gelişmesi! Adım adım..
Sadakatsiz 30. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm HD tek parça izle (Takılmadan)
Norveç Varlık Fonu'ndan iki İsrailli şirkete darbe
FİLİSTİN İÇİN GAZETECİ DAYANIŞMASI İNİSİYATİFİ BASIN AÇIKLAMASI

Norveç Varlık Fonu'ndan iki İsrailli şirkete darbe

Dünyanın en büyük servet fonu olan Norveç Varlık Fonu, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında yer alan iki İsrailli şirketi 'uluslararası hukuku ihlal ettiği' gerekçesiyle fondan çıkardı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.05.2021 12:57:34
Norveç Varlık Fonu'ndan iki İsrailli şirkete darbe

İşgal altındaki topraklarda ölümcül ve yıkım saldırılarını sürdüren İsrail'e dünyanın tepkisi sürüyor.

Dünyanın en büyük servet fonu olan Norveç Varlık Fonu, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında yer alan iki İsrailli şirketi "uluslararası hukuku ihlal ettiği" gerekçesiyle fondan çıkardı.

Yapılan açıklamada Shapir Engineering and Industry Ltd ve Mivne Real Estate KD Ltd şirketlerinin Etik Konseyinin tavsiyesi doğrultusunda, "savaş veya çatışma durumlarında bireylerin haklarının sistematik ihlallerine katkıda bulunma konusundaki kabul edilemez risk nedeniyle" fon dışına çıkarıldığı belirtildi.

Karar söz konusu şirketler için darbe

Karar 1,3 trilyon dolarlık bağımsız varlık fonunun bu şirketlerdeki olası varlıklarını sattığı ve "riskli faaliyetlere" devam ettiği sürece yeniden yatırım yapmayacağı anlamına geliyor.

Küresel olarak borsada işlem gören hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 1,5'ine sahip olan dünyanın en büyük servet fonu, çok çeşitli etik kurallara göre yönetilmekte ve konseyin tavsiyesine dayanarak bazı şirketleri yatırım çevresinden hariç tutmakta.

"Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleri Filistin nüfusu için zarar"

Bu sırada Etik Konseyi ayrı bir açıklamada "Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olarak inşa edildiğini ve bunların varlığının ve sürekli genişlemesinin bölgedeki Filistin nüfusu için zarara ve dezavantajlara neden olduğunu" duyurdu.

Şirketlerin biri inşaat biri kiralama yapıyor

Fon dışına çıkarılan firmalardan birinin konut yapımına katıldığı, diğerinin ise işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan sanayi tesislerinin kiralanmasında rol oynadığı belirtildi.

Fon ayrıca yine Etik Konseyinin tavsiyesi doğrultusunda, Myanmar'da sahibi olduğu iki giyim fabrikasındaki "işçi hakları ihlali" gerekçesiyle Honeys Holding'in de fon dışına çıkarıldığını aktardı.

2020 yılında 9 binden fazla şirkete yatırım yapan fon, insan hakları ihlallerinden suçlu şirketlere yatırım yapmasını yasaklayan etik kurallara tabi.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş