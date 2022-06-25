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Norveç'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-06-25 07:14:05
Norveç'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Norveç Polisi, ülkenin başkenti Oslo'da bir gece kulübü açılışına düzenlenen silahlı saldırıda bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, saldırganın gece kulübü yakınlarında yakalandığı belirtildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaya ilişkin inceleme sürüyor. .

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