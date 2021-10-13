Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

Norveç'in Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

Polis şefi Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, "Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi bu eylemleri tek başına gerçekleştirdi." dedi. Polis şefi birkaç kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç sayıda da yaralı olduğunu belirterek, tam yorum yapmaktan kaçındı.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

İlk vaka değil

Bugün yaşanan 'oklu katliam' Norveç'in yaşadığı ilk vaka değil.

Anders Behring Breivik adlı bir Norveç vatandaşı, 10 yıl önce Oslo'da gerçekleştirdiği bombalı saldırıda ve Utoya adasındaki gençlik kampına düzenlediği silahlı saldırıda toplamda 77 kişiyi katletmişti.

Breivik, 2012 yılında çıkarıldığı mahkemede 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.