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Norveç'te en üst düzey terör alarmı

Norveç'te bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Norveç makamları olayın terör eylemi olduğunu açıkladı. Ulusal terör alarm seviyesi de en üst düzey olan 5'e çıkarıldı.

3 Saat Önce
2022-06-25 19:45:54
Norveç'te en üst düzey terör alarmı

Norveç'in başkenti Oslo'da, bir gece kulübüne giren silahlı saldırgan çevreye rastgele ateş açtı. 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Saldırının ardından İran asıllı bir Norveç vatandaşı gözaltına alındı.

"Olay bir terör eylemi"

Söz konusu kişinin istihbarat birimleri tarafından tanındığı, daha önce de bıçakla yaralama ve uyuşturucu bulundurma gibi sabıkaları olduğu belirlendi.

Norveç makamları, olayın bir terör eylemi olduğunu duyurdu. Ulusal terör alarm seviyesi 3'ten en yüksek düzey olan 5'e yükseltildi. Saldırının ardından kentteki tüm etkinlikler iptal edildi.

TRTHaber

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