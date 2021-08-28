Norveç sınırında ilginç tabelalı uyarı

Rusya ve Norveç'i birbirinden ayıran Jakobselva nehrinin kıyısında bulunan resmi uyarıların yanına yerleştirilen tabela turistik bölgede dikkatlerden kaçmadı. Norveç'in kuzeydoğusunda Rusya sınırında bulunan turistik bir noktada 'Rusya'ya doğru işemeyin' tabelası asıldı.

Norveç'in kuzeydoğusunda Rusya sınırında bulunan turistik bir noktada 'Rusya'ya doğru işemeyin' tabelası asıldı.

Rusya ve Norveç'i birbirinden ayıran Jakobselva nehrinin kıyısında bulunan resmi uyarıların yanına yerleştirilen tabela turistik bölgede dikkatlerden kaçmadı. Bölgenin güvenlik kameraları tarafından izlendiğini belirten tabelanın yanına 'Rusya'ya doğru işemeyin' uyarısı konuldu.

Norveç sınır görevlisi Jens-Arne Høilund, Grense Jakobselv köyü yakınında görülen tabeladan haberdar olduklarını söyledi. Høilund, "Uyarı muhtemelen iyi niyetli insanlar tarafından, oradan geçenleri saldırgan davranışlara karşı uyarmak için konmuştur." dedi. Høilund, Rusya tarafından uyarısı yapılan davranışla ilgili hiçbir şikayet gelmediğini kaydetti.

Norveç yasaları, sınırda komşu ülke veya yetkililere yönelik saldırgan davranışları yasaklıyor. Yasalar bu tür davranışlara 290 euro para cezası öngörüyor.

Norveç medyasında iki ülke arasındaki 198 kilometrelik alanda yasak geçişler ve karşıya taş atanlara verilen cezalarla ilgili haberler yapılmıştı.

Kaynak:Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.