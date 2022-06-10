Norveç, NH90 helikopteri sözleşmesini feshetti

Norveç Savunma Bakanlığı, merkezi Fransa’da bulunan ve NATO Helikopter Yönetim Ajansı'nın ana yüklenicisi helikopter üretim şirketi NHIndustries'ten 2001'de sipariş edilen 14 “NH90” tipi helikopterin, arızalar ve zaman alan bakım gerekçesiyle iade edileceğini açıkladı.

Norveç, 14 "NH90" tipi deniz helikopterinin 20 yıllık sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Bakanlık, 14 helikopter için ödenen ücretin tamamını (525 milyon dolar) geri isteyerek, 20 yıllık sözleşmenin tamamen feshedildiğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu helikopterlerin Norveç Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerini karşılayabilecek kapasitede olmadığını kaydetti.

Bakanlık, kısa sürede alternatif deniz helikopteri satın alma sürecine başlayacağını aktardı.

NHIndustries tarafından, 1990'lı yıllarda üretilen "NH90 deniz helikopterleri" birçok ülke tarafından kullanılıyor.

Norveç, 2001'de kıyıların korunması için 14 “NH90” deniz helikopteri sipariş etmişti. 2008'de teslim edilmesi planlanan helikopterlerin sadece 8 tanesinin tamamen işlevsel durumda olduğu belirtilmişti.