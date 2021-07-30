DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup Yarışı
Atatürk Arboretumu giriş yasak mı? Atatürk Arboretumu ziyaretçilere açık mı?
Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet’in ''İHA'' haberine tepki
Engin Ardıç'tan İnce'ye: 'Amuda kalk Muharrem'
Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde
Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Ahmet Hakan: 'Elif Çakır'a laf edemezsiniz'
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara seyahat yasağı gelir mi?
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Ejder meyvesi üreten kadın girişimcinin hedefi ihracat
Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı?
Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Ukrayna'dan Türkiye’ye yangınlarla mücadele için uçak desteği

TIMETURK / DÜNYA / Nobel ödüllü fizikçi Prof. Toşihide Masukawa hayatını kaybetti

Nobel ödüllü fizikçi Prof. Toşihide Masukawa hayatını kaybetti

2008 yılında Nobel Fizik Ödülü alan Japon kuramsal fizikçi Prof. Toşihide Masukawa, 81 yaşında bu dünyaya gözlerini yumdu.

5 Saat Önce
2021-07-30 11:32:57
Nobel ödüllü fizikçi Prof. Toşihide Masukawa hayatını kaybetti

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kyodo ajansının haberine göre, Kyoto Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Toşihide kanserden öldü.

Nagoya kentinde 1940 yılında doğan fizikçi, Nagoya ve Kyoto üniversitelerinde bilimsel araştırmalarda bulunmuştu.

Toşihide, atomaltı fizikte doğada en az 3 kuark ailesinin varlığını öngören spontane kırık simetrinin kökeninin keşfi çalışmasıyla tanındı.

Japon bilim insanı bu çalışmasıyla 2008'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar arasında yer almıştı.

Toşihide bu ödülü meslektaşları Kobayaşi Makoto ve Nambu Yoiçiro ile paylaşmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş