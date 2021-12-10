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Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan duygulandıran ‘Karabağ Zaferi’ konuşması

TIMETURK / DÜNYA / Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan duygulandıran ‘Karabağ Zaferi’ konuşması

Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan duygulandıran ‘Karabağ Zaferi’ konuşması

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, “Kendime, Şuşa işgalden kurtulduktan sonra, Şuşa camisine gidip 2 rekat namaz kılacağım diye söz vermiştim. Bundan sonra ölürsem artık gözüm arkada kalmaz diye düşünüyorum. Allaha şükür bunu yapabildim“ dedi. 

2 Saat Önce
2021-12-10 11:55:57
Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan duygulandıran ‘Karabağ Zaferi’ konuşması

Nobel ödüllü, Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, geçen hafta resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği basın toplantısında “Karabağ Zaferi” ile ilgili yaptığı konuşma Türkiye ve Türk dünyasında büyük ilgi gördü.

"ŞÜKÜR NAMAZI İÇİN SÖZ VERMİŞTİM"

Sancar, Bakü'de Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) tarafından düzenlenen Ekonomi Forumu'da yaptığı duygulandıran konuşmada Karabağ Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı kadar değerli gördüğünü açıklayarak şunları söylemişti:
“Benim için Karabağ zaferi Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en büyük zaferidir. Gece gündüz 44 gün boyunca takip ettim, büyük onur duydum. Kendime, Şuşa işgalden kurtulduktan sonra, Şuşa camisine gidip 2 rekat namaz kılacağım diye söz vermiştim. Bundan sonra ölürsem artık gözüm arkada kalmaz diye düşünüyorum. Allaha şükür bunu yapabildim“ demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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