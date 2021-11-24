Nobel Barış Ödülü sahibi Başbakan, isyancılarla mücadele için cepheye gitti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gittiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Legesse Tulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Başbakan Abiy Ahmed'in, dün cepheye ulaştığını açıkladı.

Başbakan Ahmed'in güvenlik gerekçeleriyle tam olarak nerede olduğuna dair bilgi paylaşmayan Tulu, bu konuda herhangi bir görüntü ya da fotoğraf da yayınlanmayacağını duyurdu.

Ahmed'in yetkilerini devralan Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, başkent Addis Ababa'dan hükümeti yönetmeye devam edecek.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Abiy Ahmet kimdir?

Abiy Ahmet, 15 Ağustos 1976'da Etiyopya'da doğdu.

2008-2010 arasında Bilgi Ağı Güvenliği Ajansı başkanlığını yürüten Abiy, 2015 ile 2016 yılları arasında hükûmette yer alarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

Abiy 27 Mart 2018 tarihinden bu yana da Etiyopya Halk Devrimci Demokratik Cephesi'nin liderliğini yürütmektedir.

Ülke genelinde yaşanan huzursuzluk ve gösteriler sonucu 11 Mart 2018 tarihinde istifa eden dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'nin ardından 2 Nisan 2018 tarihinde başbakanlık makamına getirilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.