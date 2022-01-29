Nikol Paşinyan: Büyük Ermenistan'dan vazgeçtik!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini de fırsat bilerek hem 'toprak' hem de 'soykırım' iddialarından vazgeçtiklerini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme görüşmeleri sürerken ilginç mesajlar veriyor. Önceki gün Erivan'da gazetecilerle buluşan Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye topraklarına yönelik şimdiye dek dile getirdiği iddialardan vazgeçtiğini açıkladı.

Şimdiye dek 'Büyük Ermenistan' idealiyle Türk toprakları üzerinde hak talep eden Ermeni devleti böylece bu politikayı terk etmiş oldu. Kafkasya'daki gelişmeleri izleyen Rusya merkezli VestiKavkaza gazetesinin bildirdiğine göre Paşinyan, 1915 Olayları'nı şimdiye dek 'soykırım' olarak tanımlayan Erivan yönetiminin bundan böyle bu politikadan da vazgeçeceğini ileri sürdü.

Rus medyası, Paşinyan'ın bu işi ustalıkla 'diasporaya havale ettiğini' yazıyor. Paşinyan'ın Pan-Ermenistan hayalinden vazgeçtiklerini açıklaması, basın toplantısının en ilgi çeken ânı oldu.

'SINIRLARI HİÇBİR ZAMAN SORGULAMADIK'

Gazeteciler Paşinyan'a açıkça, Erivan'ın Türk önkoşullarını yerine getirerek Pan-Ermeni gündemini dondurup dondurmadığı ve Ermenistan'ın Kars Antlaşması ile belirlenen sınırlar olan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olup olmadığı soruldu.

Buna karşılık Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman 'Pan-Ermeni' politikası izlemediğini ileri sürerek şunları söyledi:

"Ermenistan, Ermeni-Türkiye sınırını hiçbir zaman sorgulamadı. Ermeni-Türkiye sınırını sorgulayacak tek bir Ermeni lider veya hükümet bulamazsınız ve bu politikadan vazgeçmeyeceğiz. Ermenilerin soykırımını tanımak da her zaman diaspora ve diaspora örgütleri olmuştur."

KARABAĞ SAVAŞI'NDAN SONRA HIRSLARI TÖRPÜLENDİ

Türkiye ile normalleşme sürecinde oldukça pragmatist davranan Nikol Paşinyan daha iki yıl önce, Sevr Anlaşması'nın 100. yıldönümü olan 10 Ağustos 2020 tarihinde skandal bir açıklama yapmış ve Ermenistan topraklarının Karadeniz'e erişim sağlaması gerektiğini ve Ermeni vatanının 150 bin kilometrekare olduğunu ileri sürmüştü. Ancak 2021 Ekim-Kasım dönemindeki 44 günlük 2. Karabağ Savaşı, Paşinyan'ın toprak hırslarını törpüledi.

Ermenistan Başbakanı'nın anlık değişim gösteren tavırlarından ötürü, Türk topraklarındaki Ermeni iddialarından vazgeçildiği yönündeki açıklaması da yalnızca 'taktik hamleden ibaret' görülüyor.

Kaynak: trhaber.com .