Nikaragua hükümeti, 96 STK'nin daha faaliyetlerini durdurdu

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 96 sivil toplum kuruluşunun (STK) ülkedeki faaliyetlerini iptal etti.

Bölge basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığı, ülkede kar amacı gütmeyen STK'lerin, tüzel kişiliklerinde yabancı kuruluş olarak kaydolmadığı tespit edilerek yasal statülerini durdurdu.

Bakanlığın önergesi üzerine Ulusal Meclis'te tartışılan karar, 75 lehte, 14 çekimser ile kabul edilerek, söz konusu STK'lerin ülkedeki faaliyetleri yasa dışı ilan edildi.

Böylece Aralık 2018'den bu yana çeşitli gerekçelerle kapatılan STK sayısı 296'sı bu yıl olmak üzere toplamda 440'a ulaşmış oldu.

Ülkede en son 1 Haziran'da İspanya'ya bağlı Nikaragua Dil Akademisi dahil 83 STK'nin daha yasal statüsü iptal edilmişti.

Hükümet, benzer gerekçelerle 19 Nisan'da 25, 19 Mart'ta ise aynı şekilde 25 STK'nin ülkedeki çalışmalarını durdurmuştu.