Nijerya Yüksek Mahkemesi'nden başörtüsü kararı

Nijerya Yüksek Mahkemesi, Lagos eyaletindeki devlet okullarında Müslüman kız öğrencilere başörtüsü takma serbestliği getirdi.

Nijerya Yüksek Mahkemes, Lagos eyaletindeki Müslüman kız öğrencilerin taciz veya ayrımcılığa maruz kalmadan okulda başörtüsü takma haklarını onayladı.

Yargıç Ali B. Gumel, başörtüsü takmanın İslami bir emir ve Müslümanların yapması gereken bir ibadet olduğunu belirtti.

Karar, Lagos'taki Müslüman öğrenciler ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Nijerya Müslüman Öğrenci Birliği Lagos Başkanı Miftahudeen Thanni, karara ilişkin yaptığı açıklamada, eyaletteki devlet lise ve ortaokullarındaki öğrencilerin artık tacize uğramadan okulda başörtüsü takabilecek olmalarının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme kararının, öğretmenlerin başörtüsü takmak isteyen öğrencilere "gereksiz yere" ceza vermesinin önüne geçmesi gerektiğini söyleyen Thanni, Müslüman öğrencilerin kararı kötüye kullanmayacaklarını kaydederek eyalet hükümetine ve bölge sakinlerine barış içinde bir arada yaşama güvencesi verdi.

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerde, zaman zaman bazı iş yerleri ve okullarda kadınların başörtüsü takması tartışmalara neden oluyor.