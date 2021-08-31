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Nijerya: Türk savunma sanayi ürünlerinden çok memnun kaldık

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Farouk Yahaya, Türkiye'den satın alınan savunma sanayi ürünlerinden çok memnun kaldıklarını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-08-31 16:18:20
Nijerya: Türk savunma sanayi ürünlerinden çok memnun kaldık

Yahaya ile Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, başkent Abuja'daki Kara Kuvvetleri Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Yahaya, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye'de düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2021) çok faydalı geçtiğini, askeri makamlarla verimli görüşmeler yaptığını söyledi.

Türkiye ile Nijerya arasındaki savunma sanayi alanında ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Yahaya, "Şu ana kadar Türkiye'den satın alıp kullandığımız Türk savunma sanayi ürünlerinden çok memnun kaldık ve yeni ürünlerin alınması için de çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Büyükelçi Bayraktar ise Türkiye'nin siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve askeri iş birliğine de önem verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayi iş birliğini geliştirmeye verdiği öneme dikkati çeken Bayraktar, bu kapsamda iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliği anlaşması imzalanmasının sağlam bir yasal zemin oluşturacağını vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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