Nijerya, teslim olan Boko Haram üyelerini yargılamayacak
Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmayacağını bildirdi.
2021-08-22 06:23:48
Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmayacağını bildirdi.
Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmayacağını, çünkü uyulması gereken "uluslararası sözleşmeler" olduğunu belirtti.
Muhammed, af çıkarmak yerine teslim olan militanların yargılanması ve öldürülmesi çağrılarının küresel uygulamalara aykırı olduğunun altını çizdi.
Savaş esirlerine de haklar tanıyan uluslararası sözleşmeler olduğunu ifade eden Muhammed, askerlerin de bu nedenle teslim olan teröristlere uluslararası sözleşmelere göre muamele ettiğini bildirdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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