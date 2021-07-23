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Nijerya, terörle mücadele için ABD'den 6 savaş uçağı aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terörle mücadele kapsamında ABD'den 6 'A-29 Süper Tucano' saldırı uçağı aldığı bildirildi.

26 Dakika Önce
2021-07-23 19:26:55
Nijerya, terörle mücadele için ABD'den 6 savaş uçağı aldı

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Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak ABD'den satın alınan 12 "A-29 Süper Tucano" saldırı uçağın 6'sının Nijerya'ya ulaştığını belirtti.

Gabkwet, Kano eyaletine ulaşan uçakların Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Farouk Yahaya ve Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsiaka Oladayo Amao'ya teslim edildiğini kaydetti.

Gabkwet, geri kalan 6 uçağın da ekimde geleceği bilgisini paylaştı.

Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

Mart 2020'de teslim edilebileceği açıklanan uçakların teslim süresi 2021'e ertelenmişti.

Nijerya'nın uçaklar için 400 milyon dolarlık ödeme yaptığı, anlaşma kapsamında uçaklar dışında askeri teçhizat ve eğitimin de verilmesinin planlandığı bildirilmişti.

"A-29 Süper Tucano" saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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