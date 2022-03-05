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Nijerya polisinde başörtüsü serbestliği

Batı Afrika ülkesi Nijerya polisinde görev alan Müslüman kadınlara başörtüsü serbestliği getirildiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-03-05 08:29:10
Nijerya polisinde başörtüsü serbestliği

Nijerya Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Yardımcısı Olumuyiwa Adejobi, yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürü Usman Baba'nın polis kıyafetine değişiklik getirdiğini belirtti.

Adejobi, yeni yapılan değişikliklere göre Müslüman kadınların artık işe başörtüsü ile gelebileceğini ifade etti.

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Nijerya'daki her yerel yönetimin çeşitli etnik ve dini gruplardan memurlara sahip olduğunu altını çizen Adejobi, "Son zamanlarda polislerde kadınların katılımı çok arttı. Bulunduğumuz ülkede herkesin dini özgürlüğü var." dedi.

Adejobi, getirilen başörtüsü serbestliğinin isteye bağlı olduğunu aktardı.

Nijerya'da çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerde, bazı okullar ve kurumlarda başörtüsü kullanımı tartışma konusu oluyor. .

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