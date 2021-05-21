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Nijerya Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu uçak düştü: Çok sayıda ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde içinde Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu bir askeri uçak düştü, Attahiru dahil 12 kişi hayatını kaybetti.

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Google News - Timeturk
21.05.2021 22:42:19
Nijerya Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu uçak düştü: Çok sayıda ölü

Nijerya medyası uçakta üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu 12 kişi olduğunu duyurdu.

Uçağın Kaduna Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştüğü açıklandı.

Kazadan Attahiru da dahil kurtulan olmadığı belirtildi.

Kazanın elverişsiz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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