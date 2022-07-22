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Nijerya'da zincirleme trafik kazası: En az 30 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, bir araç ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelerde 30 kişi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-07-22 13:40:41
Nijerya'da zincirleme trafik kazası: En az 30 kişi öldü

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Kaduna Eyalet Koordinatörü Abdurahman Yakasai, Kaduna eyaletinin Zaria-Kano kara yolunda bir aracın karşı yönden gelen iki yolcu minibüsüyle çarpıştığını belirtti.

Yakasai, kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Yakasai, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Yakasai, kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceğini söyledi. .

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