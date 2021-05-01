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Nijerya'da yüzlerce öğrencinin kaçırılmasından sorumlu kişi öldürüldü

Nijerya'nın Katsına eyaletinde, yüzlerce erkek öğrencinin kaçırılmasının arkasındaki kişinin vurularak öldürüldüğü duyuruldu.

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01.05.2021 04:36:14
Nijerya'da yüzlerce öğrencinin kaçırılmasından sorumlu kişi öldürüldü

Katsina ve Zamfara eyaletleri arasındaki Dumburum ormanında, iki silahlı çete arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada, 11 Aralık'ta Katsina eyaletindeki Kankara bölgesinde, yüzlerce erkek öğrencinin kaçırılmasından sorumlu Auwal Daudawa vurularak öldürüldü.

500'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı çete üyeleri, 11 Aralık'ta Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan