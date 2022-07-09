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Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi kayboldu.

3 Saat Önce
2022-07-09 21:47:47
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü

Ulusal İç Su Yolları Kurumu Müdürü Sarat Braimah, yaptığı açıklamada, dün Lagos eyaletine bağlı Ojo bölgesi yakınlarındaki İkorodu Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan bir teknenin alabora olduğunu duyurdu.

Braimah, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 16 kişinin de kaybolduğunu ifade etti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Braimah, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Son olarak Bayelsa eyaletindeki Oyoma Nehri'nde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. .

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