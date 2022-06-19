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Nijerya'da trafik kazası sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.

47 Dakika Önce
2022-06-19 20:57:33
Nijerya'da trafik kazası sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun, yaptığı açıklamada, Niger eyaletindeki Minna-Bida kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüsün kamyonetle çarpıştığını ve ardından alev aldığını belirtti.

Abiodun, kazada minibüste bulunan 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Abiodun, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. .

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