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TIMETURK / DÜNYA / Nijerya'da silahlı saldırı: 50 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 50 ölü

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, onlarca ev kül olurken çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

1 Saat Önce
2022-01-17 11:12:37
Nijerya'da silahlı saldırı: 50 ölü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, onlarca motosikletli silahlı kişi, Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı Dankade köyündeki asker ve polisle çatıştı.

Çatışmanın ardından silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda aralarında iki askerin de bulunduğu 50 kişi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, onlarca ev kül olurken çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, 4-5 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari hükümeti, farklı alanlarda tedbirler almaya çalışsa da terör örgütleri ve silahlı çetelerin sivillere yönelik saldırıları, fidye için adam kaçırma olayları ve okullara yönelik saldırıları engellenemiyor.

Ülkede silahlı çeteleri terörist ilan eden Devlet Başkanı Buhari, Zamfara'daki saldırının ardından eyalete asker takviyesi kararı alırken faillerin derhal bulunması talimatını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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