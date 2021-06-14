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Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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14.06.2021 00:59:21
Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Soko Eyaleti Polis Komutanı Sanusi Abubakar, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Rabah bölgesindeki Maikujera'da saldırı düzenlediğini belirtti.

Abubakar, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Sanusi Abubakar, bölgede silahlı kişilerin bölge sakinlerinin kaçırdığı dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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