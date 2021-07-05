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Nijerya'da silahlı kişiler 140 öğrenciyi kaçırdı

Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrinde Bethel Baptist Lisesinden 140 öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.

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05.07.2021 23:10:10
Nijerya'da silahlı kişiler 140 öğrenciyi kaçırdı

Bethel Baptist Lisesi'ndeki öğretmenlerden Emmanuel Paul, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin okul çitinin üzerinden atlayarak okula girdiğini ve saldırı düzenlediğini belirtti. Paul, saldırganların 140 öğrenciyi kaçırdığını, 25 öğrencinin ise kaçmayı başardığını ifade etti.

​Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Niger, Katsina ve Zamfara eyaletinde ocaktan bu yana okullardan çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletine bağlı Tegine bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nde düzenlediği saldırıda 136 öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya'da okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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