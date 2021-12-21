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Nijerya'da silahlı çetelerin kampı bombalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen hava operasyonda silahlı çetelerin kampı yok edildi.

32 Dakika Önce
2021-12-21 02:51:50
Nijerya'da silahlı çetelerin kampı bombalandı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, son zamanlarda artan güvenlik sorunları nedeniyle Nijerya ordusu ile polis iş birliğinde Sokoto eyaletinin Isah bölgesinde silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda çetelerin Isah bölgesindeki kampı bombalandı ve çok sayıda çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Sokoto eyaletinin Sabon Gari bölgesinden 8 Aralık'ta yola çıkan otobüse düzenlenen basında 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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